OSIMO Tutti i discendenti in rame del plesso scolastico di Padiglione sono stati rubati la notte tra mercoledì e giovedì. Il blitz dei ladri ha garantito un bottino di circa 6mila euro, stando ad una prima valutazione degli uffici tecnici del Comune. Che in questi giorni di fine agosto erano già intenti a svolgere sopralluoghi nelle scuole osimane per alcuni piccoli interventi di manutenzione da fare come sempre in prossimità dell’avvio delle lezioni e che invece, ieri, si sono ritrovati una brutta sorpresa.

Il sopralluogo



Sia nella scuola materna che nella scuola elementare ma anche nella palestra scolastica di via Montefanese, vicino all’incrocio di Padiglione, erano stati asportati tutti i canali discendenti in rame. L’oro rosso, così viene definito, è spesso preda dei malviventi che puntano a incassare ingenti somme di denaro nel rivenderlo sul mercato nero: il valore è salito del 4% in un anno. E così a finire nel mirino, l’altra notte, è stato quello del plesso di Padiglione. Il Comune ha già fatto denuncia ai carabinieri di Osimo che, per le indagini, potranno contare anche sulle spycam Ocr (quelle che leggono le targhe) che l’amministrazione Pugnaloni ha installato sia nell’incrocio vicino la scuola sia in quello di Campocavallo.



Proprio qui, la stessa notte, è stato segnalato un tentato furto in una villetta a schiera di via Antonio Segni, la bretellina che bypassa la frazione a sud congiungendosi a via Cagiata e via Saragat. A finire nel mirino dei malviventi una delle villette cielo terra vicino all’azienda Cimaf. I ladri in piena notte hanno tentato di forzare due porte finestre al piano terra ma i cani dei proprietari, li hanno cacciati via dando l’allarme. Evidentemente delusi dal colpo andato a vuoto, gli stessi ladri si saranno poi spostati nella vicina Padiglione per rubare i discendenti di rame dalla scuola materna ed elementare.



«Eravamo in casa - ha raccontato ieri il titolare della villetta di via Segni - io ero l’unico sveglio, ma a letto. Il cane dormiva invece sul divano. Verso le 4,15 ha iniziato ad abbaiare pesantemente. Ho pensato ai soliti gatti sul pianerottolo, invece giunto in sala ho visto il cane che puntava la finestra della sala ed era vistosamente irrequieto. Siamo usciti entrambi e guardandomi intorno con la torcia ho subito visto il segno evidente di forzatura sulla persiana».

L’uomo ha segnalato immediatamente il tentato furto non solo ai carabinieri di Osimo, ma anche nelle chat di quartiere e, da qui, la notizia e l’allarme si sono diffusi sui social. Un altro tentato furto si era registrato lunedì scorso a Osimo Stazione, dove la titolare del negozio Silvia Estetika aveva ritrovato la serratura dell’ingresso forzata.