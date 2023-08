ANCONA - Una modifica parziale al piano regolatore per poter realizzare il nuovo polo scolastico della Tombari, nel quartiere delle Palombare. Il disco verde è arrivato ieri mattina nella riunione di giunta, che ha preso in considerazione il progetto per la costruzione della scuola che dovrà sorgere proprio accanto al campo d’atletica Italo Conti, quello dove si allena il neo campione del mondo di salto in alto Gimbo Tamberi. Sul piatto ci sono 3 milioni di fondi del Pnrr, intercettati dalla precedente amministrazione comunale.

Dato che quell’area ha una destinazione per ospitare le attività e le strutture sportive, era necessaria un’integrazione per allargarne l’utilizzo al comparto scolastico. Di qui, la variante.

Il sentiero

L’intenzione della giunta Silvetti è quella di non far sparire il percorso vita, quel sentiero che corre attorno al campo Conti e che ogni giorno accoglie centinaia di persone per una corsa o una camminata in mezzo alla natura. Stando a un ipotetico progetto iniziale, il percorso sarebbe stato in parte sacrificato per poter realizzare il parcheggio della nuova scuola. Tale area sosta verrebbe invece spostata più verso via Barilatti, in maniera tale da non incidere sul percorso sterrato, che tanto sta a cuore ai residenti del quartiere. Probabile che per la modifica relativa al parcheggio i costi possano lievitare. Per quanto riguarda il progetto, il nuovo polo sarà diviso tra materna e asilo nido. La prima area ospiterà 90 alunni, la seconda 45. Attualmente, la scuola - che si trova in via dell’Artigianato - ha a disposizione 81 posti dedicati alla materna. Il nuovo plesso sorgerà su un’area di 750 metri quadrati, con annesso giardino aperto a tutta la cittadinanza.

Le critiche

Parte dell’attuale amministrazione, quando era all’opposizione, aveva criticato il progetto per la costruzione del nuovo polo in un’area quasi totalmente impregnata di verde, chiedendosi anche che fine farà la vecchia scuola, una volta completata la costruzione della nuova.