Non sempre Filmettino giova a Borgo Incantevole

Dunque i rappresentati di Marche Film Commission sono volati a Cannes per illustrare al mondo del cinema i prossimi progetti finanziati. Due ospiti d'onore. Sergio Rubini con le prime immagini della miniserie “Giacomo Leopardi - Vita e amori del poeta” («Un Leopardi senza gobba», così l'ha presentata il regista e già questo mi intriga: ne ho abbastanza dei bignamini pedantini, delle voci di Wikipedia fatte biopic). E Giuseppe Piccioni che ha ripresentato “L'ombra del giorno”, bel film molto sfortunato in sala (uscì nel periodo peggiore, febbraio 2022, cinema deserti fissi per ogni e qualsiasi titolo), ma infine ha trovato il suo pubblico su Netflix Italia. La spedizione festivaliera includeva l'Agenzia Turismo e Internazionalizzazione Marche (Atim), di cui riprendo la seguente dichiarazione ufficiale. «Promuovere le Marche è l'obiettivo primario di Atim. La contaminazione, anche nel settore del cinema, può rappresentare il cambio di passo nella promozione del territorio. Il cineturismo è lo strumento giusto per la valorizzazione della Marche». Vero, in linea di principio. Il cineturismo era un fenomeno in significativa espansione già prima del Covid, dopo la pandemia ha ripreso a crescere. Una ricerca pubblicata l'anno scorso da Jfc Tourism & Management calcolava per l'Italia un giro d'affari di quasi 600 milioni di euro. E il trend, ribadisco è in ascesa, sempre più persone, in tutto il mondo, scelgono di visitare i luoghi ammirati sul grande e sul piccolo schermo. Però (ogni aspetto della vita ha il suo però): sono pochi i titoli che spingono le persone a scegliere per le proprie ferie le località dove sono stati girati. Ogni volta che a Borgo Incantevole arriva troupe di Filmettino, il sindaco se ne esce con una dichiarazione tipo: «Filmettino farà conoscere Borgo Incantevole in tutta Italia, anzi in tutto il mondo». Dopodiché, Filmettino avrà, quasi per certo, una circolazione limitatissima e a Borgo Incantevole non porterà manco mezzo turista. (Non ho niente contro Filmettino Locale, sia chiaro: se è ben fatto, ha la sua ragion d’essere e mica si vive di sole grandi produzioni). E lo stesso è probabilssimo accada a Città Ridente set di Filmone. “La stanza del figlio” - Palma d'oro a Cannes, mica Lombrico di peltro al Festival di Vattelapesca - non ha trasformato Ancona in una meta turistica. Quali sono i titoli che richiamano gente come la calamita il ferro? Cosucce tipo “Il trono di spade”, “Il signore degli anelli”, “Star Wars”, “Jurassic Park”, “Harry Potter”: enormi successi mondiali divenuti oggetti di culto (non sempre le due cose vanno insieme: alcuni campioni d’incassi vengono presto dimenticati). In Italia, fra le non molte produzioni che generano consistenti flussi di visitatori ci sono “Don Matteo” (per verificare se a Gubbio e a Spoleto, dopo tanti delitti, è rimasto qualcuno vivo e a piede libero, prete a parte?) e “Il commissario Montalbano”, girato a Ragusa e dintorni. (Per completezza d'informazione: esiste almeno un campione d'incassi, nonché autentico capolavoro, che fece deprimere il turismo. Nell'estate 1975, parecchi americani disertarono le spiagge causa “Lo squalo”). Così stanno le cose: un film può giovare al turismo, ma di solito non ha alcun effetto. Mi piacerebbe perciò che chi in questo Paese si occupa di audiovisivo la smettesse con le frasi fatte e i sogni a occhi aperti per concentrarsi sul prodotto. Della quasi totalità dei progetti che la Marche Film Commission ha deciso di finanziare quest'anno, non conosco che il titolo. Voglio sperare voglio credere siano tutti progetti di qualità e indirizzati alle più diverse tipologie di pubblico. Voglio sperare voglio credere che nel mucchio dei suddetti progetti ce ne siano alcuni fortemente innovativi, ché l'audiovisivo italiano è sclerotico (mica tutto eh, ma una gran parte e da gran tempo). Se così sarà, avremo impiegato bene i (cospicui) fondi europei che abbiamo ricevuto. In caso contrario li avremo sprecati, e altro che impennata turistica con le guide alla testa di folte comitive impegnate nel Grand Tour: «Su questa panchina la scena del primo bacio, nella piazza laggiù è stata girata la rissa, il vicolo dove appare l'armadillo sta poco più avanti».

*Opinionista e critico cinematografico