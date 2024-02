OSIMO - Ogni giorno 10 punti tolti dalle patenti di automobilisti poco diligenti e 3 auto sospese dalla circolazione per assenza di revisione o di assicurazione. Sono i dati più significativi del report sull’attività svolta l’anno scorso dalla polizia locale di Osimo, diffuso dall’assessora alla sicurezza e viabilità Federica Gatto. Numeri in aumento per quanto riguarda le auto senza revisione: erano state 666 nel 2021, sono salite a 864 del 2023, quasi il 30% in più in due anni. Mentre resta stabile il numero di auto sorprese senza copertura assicurativa, passate da 292 a 290.

I controlli

I punti decurtati ai conducenti sono in totale 3.453, mentre sono 55 le patenti ritirate per diverse violazioni, tra cui spiccano 31 casi in cui i conducenti circolavano nonostante il documento fosse scaduto, 14 per guida senza patente e 4 per stato di ebbrezza. La presenza sul territorio è garantita con servizi mirati e posti di blocco, anche con l’utilizzo del telelaser per il controllo della velocità, per un totale di 4.291 veicoli sottoposti a verifica. Il Comando di via Molino Mensa ha gestito complessivamente 6.597 richieste (per una media di 18 al giorno) tra pronto intervento, sopralluoghi e segnalazioni inoltrate all’ufficio lavori pubblici per manutenzioni o sostituzione di segnaletica.

Fondamentale l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza pubblica che per 57 volte sono state utilizzate anche dalle altre forze di polizia oltre che dalle pattuglie direttamente collegate a quelle con tecnologia Ocr per la lettura di targhe in tempo reale. L’attività di infortunistica stradale ha visto gli agenti del comandante Daniele Buscarini in prima linea, rilevando 130 incidenti di cui 68 con feriti, mentre in un caso il conducente è stato rintracciato a seguito di fuga e omissione di soccorso. Importante è stata anche l’attività di controllo in materia ambientale che ha riguardato 230 sopralluoghi che hanno comportato 61 sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali e leggi regionali, sia per ciò che riguarda gli animali d’affezione, la regimazione delle acque di terreni ma anche abbattimento o potature di piante protette senza autorizzazione.

Sono state 33 le notizie di reato trasmesse alla procura, tra cui 2 casi di truffa online, 3 abusi edilizi, oltre alla scoperta di documenti falsificati utilizzati per eludere i controlli, alcuni casi di resistenza a pubblico ufficiale e abbandono di rifiuti pericolosi.

In tema commerciale sono stati 548 i controlli, in particolare rivolti alla gestione del mercato settimanale e quelli straordinari. Quanto ai pass per la sosta in centro, il Comando ha rilasciato in 1.533 permessi, di cui 1.263 per residenti, 69 per dimoranti e 201 alle altre categorie (assistenza domiciliare, forze di polizia, medici di famiglia, personale ospedaliero, permessi di transito e straordinari). «Grazie all’introduzione dei badge elettronici che hanno sostituito i pass cartacei, il 50% dei rinnovi -spiega Gatto- è avvenuto attraverso la procedura online, garantendo una maggiore velocità e praticità della pratica amministrativa». L'assessora, a fine mandato, ha voluto poi ringraziare tutti gli agenti e l'ex comandante storico andato in pensione, Graziano Galassi.