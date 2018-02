Rami piombano a terra case isolate. E c’è chi scende dal duomo con gli sci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Alla riscoperta delle città: è il lato positivo del maltempo. C’è chi ieri pomeriggio è sceso dal Duomo con gli sci fino a piazza del Comune, ma scene simili si sono viste in diversi angoli della Valmusone, da Loreto ad Offagna. Il secondo giorno di neve è stato meno critico del primo. Le emergenze hanno riguardato soprattutto auto di traverso lungo le strade in salita o alberi caduti a terra.Alcune case sono rimaste isolate per ore proprio per la caduta di rami, come una palazzina in via Ancona a San Biagio dove i pompieri hanno liberato il passo d’accesso o come un residente a San Paterniano al quale Protezione civile ed Asso hanno portato dei viveri. Proprio questa zona assieme a Villa, Santo Stefano e Casenuove sono state quelle più colpite dal maltempo e dove alcune stradine secondarie sono ancora off-limits.Se nel primo giorno di neve i 20 mezzi hanno spazzato le arterie principali assieme a quelli di Anas e Provincia, ieri sono iniziate le operazioni di sgombero di alcune vie secondarie, «ma a Osimo –ha commentato il sindaco Pugnaloni- ci sono 274 km di strade da ripulire, 55 provinciali e 5 statali, non è semplice considerando anche le oltre dieci frazioni, gli spazzaneve sono al lavoro dalle 4 di lunedì, devo ringraziare chi sta lavorando senza sosta, non ci risultano criticità gravi». Alcuni hanno lamentato interventi in ritardo come in via dell’Industria a Osimo Stazione con disagi per i mezzi pesanti delle aziende, o in via Fontemurata e in via Vescovara. Il sindaco ha fatto un sopralluogo all’ospedale e diversi tour con i mezzi della Protezione civile fino a tarda sera. Nel pomeriggio nuova riunione del Coc con numeri da capogiro. I vigili del fuoco in neanche 48 ore hanno fatto ben 50 interventi e una dozzina ieri sera erano ancora in attesa. La Croce Rossa in due giorni ne ha fatti 22, di cui 9 come seconda ambulanza di 118, 10 per dializzati e 5 pronto farmaco.Astea Servizi ha consumato circa 30 quintali di sale sulle strade comunali, un centinaio se si sommano le altre due ditte private convenzionate. La polizia di Stato ha continuato a prestare soccorso agli automobilisti in panne in centro storico, mentre i carabinieri hanno monitorato le frazioni a nord, in particolare la Ss16. Gli operatori Astea hanno ripulito le zone pedonali del centro. Imponente la task-force dei volontari. Quelli della Protezione civile erano 14, di cui 8 in servizio notturno, Valco Marche ha offerto l’apporto di 10 unità e altri 8 il gruppo CbOm radioamatori. Annllato il mercato del giovedì. Disagi a Castelfidardo per la viabilità in tilt a causa dei mezzi pesanti fatti uscire dall’A14. A Offagna il sindaco ha emesso l’ordinanza di chiusura delle scuole solo per oggi, altrove saranno offlimits anche domani. Chiusi i cimiteri.