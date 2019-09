Ragazzo picchiato sotto casa: «Non so chi siano e non hanno rubato nulla»

di Giacomo Quattrini

OSIMO - «Non c’è nessuno che possa avercela con me, ma è strano pure che non mi abbiano rubato nulla quando ero a terra». Si tinge di giallo. A ripercorrerlo è la vittima, Gianmarco Artusa, 22 anni, magazziniere a Castelfidardo. Ieri mattina è andato al commissariato di Osimo per sporgere denuncia contro ignoti: i due uomini che lo hanno aggredito in strada per ora sono senza nome.In realtà solo uno ha materialmente agito, prima sferrandogli un pugno in volto poi con calci e cazzotti quando era a terra. Gianmarco era uscito da lavoro e, verso le 17,30, ha parcheggiato vicino casa, in via Covo, tra la scuola materna e il bar Il Dolce Caffè. «Sono sceso e mi sono visto di fronte un ragazzo robusto alto almeno 1,85, mi ha dato un cazzotto in faccia rompendomi gli occhiali e così mi sono procurato un taglio», racconta. «Non sono riuscito a capire chi fosse perché –continua - aveva una felpa scura tirata su fin sopra il collo, ho visto solo gli occhi e la carnagione chiara».