OSIMO - I carabinieri del Norm di Osimo e della stazione di Numana stanno facendo analizzare la carrozzeria dell’Alfa Romeo Stelvio lasciata dai ladri che hanno fatto fuggire per campi al Coppo di Sirolo, interrompendo il loro colpo in una abitazione di via Betellico la sera di Capodanno. L’auto era rubata ma per risalire a dove e al proprietario non si può far riferimento alla targa, perché anche quella è stata sicuramente asportata e poi installata in un secondo momento, considerando che dentro ne sono state rivenute diverse.

Gli altri blitz

Al contempo i carabinieri di Osimo sono alla ricerca della banda che ha colpito tra Villa e San Paterniano il giorno prima. In questo caso utili sono le immagini della videosorveglianza della villa di via Striscioni dove il sistema antintrusione ha fatto scappare i ladri che invece, un’ora prima, aveva colpito a pochi chilometri di distanza, rubando pistole, proiettili e monili d’oro in via Gattuccio. Scontato che siano gli stessi per entrambi i blitz e dalla videosorveglianza della villa inviolata i malviventi vestiti di nero a volto scoperto sembrano giovani, alti 1,80 e agili, uno pelato e un altro con un naso importante. Nel frattempo l’assessore alla sicurezza di Osimo, Federica Gatto, annuncia che anche per il 2023 il Comune predisporrà un bando per fornire contributi all’acquisto di sistemi di sicurezza privati, per abitazioni o attività commerciali e produttive. «Lo scorso anno il fondo –spiega Gatto- era di 10mila euro ma data la mole delle richieste di cofinanziamento è stata approvata una variazione di bilancio per coprire tutte le richieste idonee. Pertanto per il prossimo bando a fine estate si prevederà un fondo di 15mila euro». In 8 anni sono stati installati 170 sistemi di sicurezza privati. Nel 2020 il contributo è passato da un massimo di 250 a 500 euro: ciò ha portato ad un forte aumento delle richieste, tanto che nel 2022 sono stati presentati 35 progetti a fronte degli 11 del 2019.

In tema di videosorveglianza proprio la scorsa settimana è stato approvato in giunta un nuovo progetto da 43mila euro per partecipare ad un bando ministeriale e ottenere un cofinanziamento: prevede 4 nuove telecamere Ocr (capaci di leggere le targhe) e 8 di contesto. Queste 12 spycam si aggiungerebbero alle 34 già previste da mesi con un mutuo da 100mila euro e per le quali il 31 dicembre è scaduto il termine per presentare le offerte di acquisto. «Entro fine gennaio –rileva Gatto- si avvieranno le procedure per l’affidamento dei lavori». In termini di sicurezza fondamentale è la percezione e per questo il Comune ha installato già 100 pannelli che indicano la presenza di spycam, come deterrente e per mostrare l’immagine di un territorio controllato. Come dimostrano anche i numeri della polizia locale.

I controlli continui

Seppur sottorganico rispetto agli indicatori di legge di un agente ogni mille abitanti (ad oggi Osimo ha 25 operatori e vive da anni un turnover continuo tra pensionamenti e mobilità), il comando ha svolto nel 2022 circa 500 servizi con personale appiedato, oltre 50 servizi di ordine pubblico congiunti con polizia di Stato, carabinieri e finanzieri. E dopo aver rinnovato la sala operativa e incrementato i mezzi tecnici, arriveranno a breve due nuove auto per gli agenti.