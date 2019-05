I dipendenti vogliono le paghe arretrate: «Correte vogliono picchiarmi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - «Correte, vogliono picchiarmi». Era agitatissimo al telefono, mentre raccontava ai carabinieri quello che stava succedendo nella sua ditta. Alcuni dipendenti, particolarmente su di giri per una serie dipendenze economiche ancora da sanare, gli si erano avvicinati per una resa di conti, con fare minaccioso, non solo nei toni, ma anche nei modi. E allora lui, il datore di lavoro, è corso nel suo ufficio, si è chiuso a chiave e ha chiamato il 112. I carabinieri, intervenuti sul posto tempestivamente, l’hanno trovato barricato lì dentro, mentre fuori dalla porta i dipendenti cercavano di far valere le proprie ragioni e manifestavano la loro ira per gli stipendi arretrati che pretendono di ricevere. La situazione è stata riportata alla calma senza conseguenze né denunce, ma si sono vissuti momenti di alta tensione venerdì mattina nella zona industriale di via Filottrano, in località Fornace Morando.