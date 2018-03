Identificato il maxi trasgressore: deve pagare la bellezza di 270 multe

L’attività investigativa affidata al Reparto Motociclisti della Polizia Municipale di Napoli ha portato all’identificazione di alcuni soggetti a carico dei quali erano stati elevati un numero elevato di contravvenzioni mai notificate prima a causa della loro irreperibilità. Il nucleo di Polizia Giudiziaria è riuscito, in seguito a vari appostamenti in abiti civili a rintracciare il primo di tali trasgressori seriali notificandogli 270 contravvenzioni relative ad un unico veicolo, per varie violazioni alle norme del Codice della Strada. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all’esatta identificazione di altri destinatari di numerosi sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, risultati irrintracciabili con il normale iter amministrativo, al fine di definire anche la loro posizione.

NAPOLI - In collaborazione con l’Assessorato al Bilancio e col Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, la Polizia Municipale ha realizzato approfondite attività di indagine allo scopo di rintracciare quei trasgressori delle norme del Codice della Strada, destinatari di un elevatissimo numero di contravvenzioni e risultati non rintracciabili per la notifica attraverso il servizio postale, al fine di consegnare direttamente nelle loro mani i verbali elevati e sanare poi i motivi che ne determinano l’irreperibilità.