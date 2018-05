Camminano lungo l’Adriatica: fidanzatini nei guai per la droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Due fidanzati osimani, lei appena 20enne e lui ancora minorenne, finiscono nei guai per droga. Una piaga, quella del consumo di stupefacenti tra i più giovani, che non sembra avere fine. Questa volta però non si tratta di studenti sorpresi a fumare spinelli, ma di giovanissimi trovati dai carabinieri con droga pesante, eroina addirittura. Giovedì mattina, i militari del Nucleo operativo radiomobile di Osimo, durante un servizio di controllo del territorio hanno notato camminare a bordo della statale Adriatica, tra Osimo Stazione e Montecamillone, una ragazza con un giovane accanto. Una circostanza apparsa insolita in quel tratto di statale e quell’ora, così gli uomini del Norm li hanno fermati e identificati, trovandoli con un atteggiamento sospetto e agitato.Inevitabile la seguente perquisizione personale, al termine della quale i carabinieri hanno trovato in possesso ai due giovani mezzo grammi di eroina e un grinder per sminuzzare erba con dentro in effetti dei residui di marijuana, tutto occultato dentro gli zaini. I giovani, entrambi studenti osimani, lei di 20 anni, C.R. le sue iniziali, lui invece classe 2000 ma non ancora maggiorenne, hanno giustificato quella droga per uso personale, rifiutandosi di fornire ulteriori spieazioni. I carabinieri hanno chiesto infatti dove avessero preso quell’eroina, dove fossero diretti e altri informazioni per capire la dinamica della vicenda, ma i due giovani non sono stati molto collaborativi.I militari stanno al momento indagando per approfondire la situazione, considerando che la ragazza 20enne risulta incensurata mentre il quasi 18enne è già noto alle forze dell’ordine come tossicodipendente. In attesa di capire da quale rifornitore facesse affidamento il ragazzino, i carabinieri hanno intanto segnalato entrambi gli studenti alla Prefettura di Ancona per uso personale illegale di sostanza stupefacente.