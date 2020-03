Un autobus per l’ospedale di Torrette: «Ora servono 90 minuti, sono troppi»

OSIMO - Una corsa diretta per collegare Osimo a Torrette. È quello a cui sta lavorando Dario Quattrini, 67 anni, ex insegnante in pensione già amministratore dell’Aspmo (poi diventata Astea) e dall’anno scorso nominato dal sindaco Pugnaloni come amministratore unico di Tpl Srl. L’azienda comunale gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano e quello extraurbano ma solo per e da le frazioni osimane, non potrebbe avviare un collegamento con Torrette di Ancona, ma semmai spingere Atma e Conerobus ad attivarsi in tal senso.

Dei contatti ci sono già stati in passato, la richiesta di un collegamento diretto Osimo Torrette era stata sollecitata sia dall’amministrazione comunale sia dalle forze politiche di opposizione. Molti i cittadini residenti a Osimo che per lavoro, per motivi di studio o di salute hanno bisogno di spostarsi spesso verso l’ospedale regionale e l’università di Torrette. Conerobus e Atma alle quali Comune di Osimo e Tpl si sono rivolti hanno chiesto di fornire un report sull’effettiva necessità di avviare una nuova corsa e per quali orari. Ecco perché a fine 2019 l’amministrazione Pugnaloni ha pubblicato sul sito web ufficiale del Comune un sondaggio per rivolgersi alla cittadinanza osimana e chiedere se fosse davvero utile un collegamento per Torrette e in quali fasce orarie, se mattutina, a pranzo o serale. Il sondaggio è stato chiuso una settimana fa con numeri che testimoniano una scarsa partecipazione. Forse è mancata una pubblicità efficace per far conoscere il sondaggio, anche tramite i social, in modo da diffonderne l’utilità e ampliare il coinvolgimento di potenziali utenti della corsa Osimo Torrette. Sta di fatto che in circa tre mesi di pubblicazione sono stati 121 i navigatori che dal sito del Comune hanno partecipato al sondaggio, relativamente pochi, ma comunque sufficienti per dare un’idea delle necessità.

Appena 4 hanno ritenuto inutile istituire il collegamento da Osimo a Torrette. Tra i 117 propensi, in 31 hanno chiesto una corsa nella fascia oraria 12-14, in 33 una corsa serale tra le 17 e le 20 e la maggior parte, 53, ovvero quasi il 50% del totale, ha ritenuto ancora più utile un collegamento la mattina tra le 6 e le 8. L’amministratore unico Dario Quattrini, per rafforzare davanti ad Atma e Conerobus la necessità di una corsa extraurbana vuole portare anche un secondo report, sul numero di dipendenti, universitari e malati che ogni mese, frequentano l’ospedale regionale e le facoltà universitarie come Medicina e Infermieristica. «Ho scritto al direttore generale degli Ospedali Riuniti per avere questi dati -ha spiegato ieri Quattrini- stiamo aspettando risposta ma in questo momento storico immagino che a Torrette avranno altro a cui pensare. Appena riceveremo i dati su quanti osimani si recano a Torrette e potrebbero usare la linea extraurbana, sapremo essere più precisi nella richiesta con Atma e Conerobus».

Non potrà essere l’osimana Tpl Srl ad allestire la corsa perché non ha la licenza. Ed oggi per andare a Torrette un osimano deve prendere una linea extraurbana di Conerobus che dal maxiparcheggio porta a piazza Cavour in Ancona e da lì salire su un secondo autobus verso l’ospedale. In tutto ci vogliono quasi 90 minuti coincidenza compresa. «Dobbiamo accorciare i tempi e l’idea -spiega Quattrini- è di fare una linea da Osimo ad Osimo Stazione che sia pensata per una coincidenza con un collegamento Atma o Conerobus proveniente da sud con sosta solo al piazzale ferroviario di Osimo e magari all’Aspio e che vada poi diretto a Torrette».

