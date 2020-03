Test rapido per controllare la guarigione dal Coronavirus: anche a Pesaro i tamponi "drive in"

PESARO - Coronavirus: in arrivo a Pesaro il test veloce per controllare se si è guariti senza scendere dall'auto.

Il sindao Matteo Ricci parla di «checkpoint guariti» per Pesaro e vallata del Foglia. «Purtroppo siamo ancora in piena emergenza sanitaria, sebbene qualche piccolo segnale positivo si incominci a intravedere. Abbiamo però bisogno di verificare anche i guariti, con il doppio tampone alla fine della convalescenza. Stamattina con i referenti dell' Asur abbiamo scelto la spazio adatto per il laboratorio. Aabbiamo individuato un edificio ottimale per allestirlo in strada dei Cacciatori 34. Come Comune di Pesaro mettiamo a disposizione una parte del Centro Operativo. Si tratta di uno spazio nuovo, particolare, che sarà sempre più importante in futuro anche per la mappatura degli asintomatici. Su appuntamento dell’Asur, le persone potranno entrare con la propria auto all'interno di una tensostruttura che verrà allestita nel parcheggio adiacente allo stabile. Così gli operatori dell'Asur potranno fare il tampone senza che i pazienti escano dal loro mezzo. Questo permetterà di effettuare i test ai potenziali guariti molto velocemente. Stiamo parlando di numeri che fortunatamente nei prossimi giorni cresceranno, perché i positivi sono tantissimi e dovranno verificare la guarigione in maniera ufficiale prima di poter uscire di nuovo. In futuro questa struttura potrà essere utilizzabile anche per ulteriori campionature preventive della popolazione». A breve verrà allestito il tutto e «da lunedì mattina lo spazio sarà aperto con le prime prenotazioni. Un luogo molto importante e baricentrico, perché tutti i positivi del distretto pesarese dovranno andare a fare il tampone per verificare se sono guariti», conclude Ricci.

