Perde il controllo dell'auto e si ribalta nella notte Ragazzo all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORRO D'ALBA - Incidente stradale a Morro d'Alba questa notte alle 3.30. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Cupa. Per cause in fase di accertamento, un ragazzo alla guida di una Wolksvagen Golf, ha pesro il controllo dell'auto e si è cappottato più volte. I vigili del fuoco hanno soccorso l’autista, trasportato poi dal 118 al pronto soccorso di Jesi per accertamenti. Sempre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada e a rimuovere la mecchina.