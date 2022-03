Morro d'Alba, questa notte rubinetti a secco: «E domani fatte scorrere l'acqua prima di utilizzarla»

MORRO D’ALBA - Si annuncia una notte a secco per Morro d'Alba. Viva Servizi dovrà sospendere l’erogazione di acqua potabile nel comune dei Castelli di Jesi per eseguire dei lavori di manutenzione in un importante snodo della rete idrica potabile. La sospensione dell’erogazione del servizio sull’intero territorio del Comune di Morro D’Alba avverrà da stasera (mercoledì 23 marzo) alle ore 22 alle ore 4 di domani, giovedì 24. "Al ripristino del servizio idrico - informa una nota di Viva Servizi -, potrebbero presentarsi fenomeni di acqua rossa, provocati dal trascinamento di depositi ferrosi all’interno delle tubazioni in acciaio presenti nella suddetta rete. Per limitare tale inconveniente è consigliabile effettuare alcuni scarichi e lasciar scorrere l’acqua dal rubinetto per pochi secondi prima di utilizzarla".

