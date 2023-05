MONTEMARCIANO - Si è spento al culmine di una brevissima malattia il sorriso solare di Giuseppina Guidoni, Pina l’orefice, come tutti la conoscevano a Castelferretti e Montemarciano. Il nome di Pina Guidoni in Rosin, 76 anni, fa subito pensare alla luce: non solo quella del suo carattere gioioso, forte e amorevole, ma anche a quella dell’oro e dei gioielli cui è strettamente legata la sua storia familiare.

Proprietaria della Gioielleria Guidoni di Castelferretti, ha iniziato a lavorare nell’attività di famiglia a soli 14 anni. Il capostipite era stato il nonno Aldo, nel 1936, allora girava con la sua valigetta di preziosi e orologi per le case dei clienti. Si deve a lui la nascita della prima bottega, a Montemarciano, dove impiegò subito a lavorare i giovanissimi figli Luciano, Pina ed Elisabetta. Una volta raggiunta la maggiore età dei figli, l’acquisto del negozio a Castelferretti, gestito da Luciano e Pina fino agli anni ’80 quando è subentrato anche Franco Rosin con cui Pina si era nel frattempo sposata, nel 1976 (Elisabetta era rimasta al negozio di Montemarciano).

Una tradizione familiare che negli anni si è consolidata con professionalità e passione, trasmessa da Pina e Franco alla figlia Elisa Rosin, subentrata nell’attività con la stessa energia dei genitori. Pina l’orefice, infaticabile lavoratrice, è rimasta dietro al bancone della gioielleria fino al dicembre scorso quando ha scoperto la malattia che in pochi mesi l’ha strappata all’amore dei suoi cari.

Si è spenta venerdì all’ospedale di Torrette dove era ricoverata, lasciando nel dolore il marito, compagno di una vita Franco, la figlia Elisa, i suoi adorati nipoti Andrea e Giulia, i fratelli Luciano ed Elisabetta, i familiari. Proprio alla sua Giulia era legatissima e con lei amava condividere l’amore per la natura e le lunghe passeggiate in campagna al mattino presto. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Pieroni a Falconara, l’ultimo addio oggi alle 15 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Montemarciano con l’abbraccio di tutta la comunità.