Daspo urbano dopo la condanna per spaccio: in 4 lontani dal centro di Montemarciano e dalle scuole per due anni

MONTEMARCIANO - Arriva la condanna definitva per spaccio e subito dopo anche il divieti di Accesso alle Aree Urbane del comune di Montemarciano, firmato dal questore di Ancona. Destinatari quattro uomini, due di origini foggiane e due nati in provincia di Ancona, di età compresa tra i 20 ed i 50 anni, tutti già gravati da precedenti di polizia, che sono stati condannati con sentenza definitiva di condanna dal Tribunale di Ancona per i reati di spaccio.

Il Dacur, o Daspo Urbano, è valido per due anni in tutti i pubblici esercizi ed i locali di pubblico trattenimento, in Piazza Magellano, via del Lungomare, via delle Querce e zone limitrofe. Vietato anche avvicinarsi alle aree della zona in cui sono presenti Istituti Scolastici.