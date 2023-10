MACERATA Infastidisce i clienti e i dipendenti di un bar e aggredisce i poliziotti, Dacur per un 52enne già ristretto ai domiciliari. Non potrà più frequentare i bar della provincia di Macerata per un anno. Nel tardo pomeriggio di mercoledì della settimana scorsa, gli agenti di polizia erano interventi in un bar di corso Cairoli.

Era stato segnalato un uomo che molestava i clienti e i dipendenti del locale. All’esterno, i poliziotti hanno fermato Mauro Mariani, 52 anni, corridoniano, già noto alle forze dell’ordine e in quel momento in stato di alterazione, forse per qualche bicchiere di troppo, che alla vista degli agenti si è scagliato contro di loro, prima insultandoli poi aggredendoli. L’uomo, esagitato, è stato bloccato dopo alcuni minuti e tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: un agente è rimasto ferito.

La condanna a 13 mesi