MACERATA - Oltre 15.000 chiamate alla centrale operativa da cui sono scaturiti 2.771 interventi; 317 persone denunciate e 37 arrestate, 7.903 violazioni accertate su strada e 266 patenti di guida ritirate, 41 denunciati per reati informatici. Sono alcuni dei dati diffusi in occasione del 171° anniversario della fondazione della polizia di Stato che sarà celebrato oggi alla caserma Pasquale Paola in via dei Velini, alla presenza del questore Vincenzo Trombadore e delle massime autorità civili e militari.



Nello specifico i dati riguardano l’attività svolta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 da questura, commissariato di Civitanova, polizia stradale, Postale e dalla Sezione di polizia giudiziaria in Tribunale. Oltre 1.000 i servizi di ordine pubblico disposti dal questore, mentre 132 i servizi straordinari svolti anche con l’ausilio del personale del Reparto prevenzione crimine Marche – Umbria di Perugia e del Nucleo cinofili di Ancona in particolare a Macerata, Civitanova e Porto Recanati. La Divisione anticrimine ha adottato 130 misure di prevenzione, tra cui una misura patrimoniale che ha portato al sequestro preventivo di 13 società, 44 immobili per un patrimonio di oltre 7 milioni di euro. Sono stati emessi 12 divieti di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), 45 divieti di accesso nei centri urbani (Dacur), mentre 3.809 sono stati i controlli a persone sottoposte a misure restrittive alternative alla detenzione. Tra le attività di polizia giudiziaria vanno ricordati gli arresti dei responsabili dei due omicidi avvenuti l’estate scorsa a Civitanova, il secondo dei quali insieme ai carabinieri. In 12 mesi sono state 317 le persone denunciate, 37 quelle arrestate.

I controlli

Le Volanti di Macerata e Civitanova hanno dislocato sul territorio 2.897 equipaggi. I controlli su strada sono stati 18.605 nel corso dei quali sono state identificate 29.049 persone, controllati 15.153 veicoli e 21.076 documenti. Gli agenti della Scientifica hanno effettuato 524 fotosegnalamenti ordinari, 2.345 fotosegnalamenti Legge Bossi – Fini, le persone fotosegnalate sono state 2.870, i sopralluoghi eseguiti 43, i servizi di ordine pubblico 46, servizi di polizia giudiziaria 7, i narcotest effettuati 68. La Divisione amministrativa, sociale e dell’immigrazione ha rilasciato 10.350 passaporti, oltre a 146 licenze di pubblica sicurezza. In materia di armi sono state rilasciate 1.266 tra licenze ed autorizzazioni. Gli operatori della Sezione amministrativa della questura e del commissariato hanno eseguito oltre 776 controlli ad esercizi pubblici. In merito all’attività dell’Ufficio Immigrazione al 31 dicembre scorso i cittadini stranieri non comunitari soggiornanti in provincia erano 39.228, minori esclusi. I permessi di soggiorno emessi per la prima volta sono stati 4.284, quelli rinnovati alla scadenza 8.459, quelli rifiutati o revocati 110. In 79 irregolari sono stati intimati a lasciare il territorio dello Stato, 15 quelli accompagnati ai Centri di permanenza temporanea e 2 direttamente alla frontiera. Sono stati, inoltre, identificati 724 stranieri, 532 dei quali provenienti dagli sbarchi sulle coste italiane, 12 “extra sbarchi”. Sono stati redatti 425 verbali per richieste di protezione internazionale. Attualmente nelle strutture in provincia sono accolti 1.393 extracomunitari richiedenti protezione internazionale provenienti dal conflitto ucraino.

Le chiamate



Le chiamate pervenute alla centrale operativa sono state 15.037 da cui sono scaturiti 2.771 interventi. La polizia postale ha perseguito 51 reati e ha denunciato 41 persone. Questo il bilancio dell’attività della Stradale: 7.903 violazioni accertate, 266 patenti ritirate, 7 segnalazioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di droghe, 414 incidenti stradali rilevati di cui 2 mortali, 185 con feriti e 227 con soli danni, 16.129 persone identificate e 14.755 veicoli controllati. Dal punto di vista informativo vanno ricordati la campagna “Questo non è amore”, il progetto “Pretendiamo Legalità” e “Scuole Sicure” con 25 istituti coinvolti.