Montemarciano, risse, spaccio e via vai di pregiudicati: il questore chiude il bar per 25 giorni

MONTEMARCIANO - Risse, spaccio e via vai di pregiudicati: il questore chiude un noto bar di Montemarciano per ben 25 giorni. E non è la prima volta: il locale rischia le revoca definitiva della licenza di somministrazione per bevande ed alimenti.

Il provvedimento del questore di Ancona Cesare Capocasa è scattato dalla proposta formulata dalla Compagnia Carabinieri di Senigallia. Negli ultimi mesi, infatti, si erano create nel locale situazioni altamente a rischio per la pubblica incolumità:i carabinieri della Compagnia di Senigallia avevano dovuto effettuare una serie di interventi per ristabilire l'ordine pubblico. Avventori ubriachi e molesti hanno trasformato il locale in un ritrovo di pregiudicati dediti al consumo di alcool e droga. Alcuni giorni fa i carabinieri erano dovuti intervenire per un avventore che stava disturbando, sanzionato per ubriachezza molesta. Nei giorni precedenti un giovane avventore si era reso responsabile di un danneggiamento ad un auto, un altro cliente veniva trovato in possesso di stupefacenti e segnalato come assuntore.

Due extracomunitari venivano denunciati per violazione delle norme sull'immigrazione. Altri interventi per percosse, minacce e molestie hanno reso il luogo un obiettivo sensibile da vigilare costantemente dalle forze di polizia. Inoltre tutti i controlli effettuati hanno fatto emergere che il bar era divenuto ritrovo abituale di pregiudicati. Già nel 2021 il Questore era dovuto intervenire con una sospensione della licenza per le stesse motivazioni. Ora l'esercizio rischia la revoca definitiva della licenza.