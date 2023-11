MONTECAROTTO Non si arrendono gli inquirenti, continuano a cercare la ragazza scomparsa da un anno e otto mesi, una vita fa. Non demordono. Ieri sono tornati a setacciare il territorio per cercare tracce di Andreea Rabciuc, la 27enne di origini romene scomparsa il 12 marzo 2022 dopo una festa in una roulotte sulla Montecarottese insieme a due amici (Aurora e Francesco) e il suo fidanzato, Simone Gresti, unico indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti.

Ieri i carabinieri del comando provinciale di Ancona insieme all’associazione nazionale vigili del fuoco volontari-Coordinamento Marche si sono ritrovati ancora una volta nelle campagne della zona per passare al setaccio casolari e zone nascoste nella vegetazione. Alla presenza del pm Irene Bilotta hanno anche fatto accertamenti nei pozzi artesiani individuati tramite il drone, utilizzando telecamere alla ricerca di qualsiasi indizio utile. Da mesi le squadre di ricerca stanno ispezionando i campi, scandagliando in anfratti e casolari dismessi.

E controllano i pozzi e i laghetti della zona al confine con Maiolati Spontini, Castelplanio e Poggio San Marcello. La zona è molto estesa, contraddistinta da fitta vegetazione, boschetti e persino bacini d’acqua. Ancora nessuna traccia di Andreea, per la disperazione di mamma Georgeta Cruceanu che nonostante i lunghi mesi passati dalla scomparsa della figlia ancora aspetta sue notizie. Lei che non riesce a farsi una ragione della sparizione della sua unica figlia