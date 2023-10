MONTECAROTTO Sono riprese ieri mattina le ricerche di Andreea Rabciuc, la 27enne di origini romene scomparsa il 12 marzo 2022 dopo una festa in una roulotte sulla Montecarottese insieme a due amici (Aurora e Francesco) e il suo fidanzato, Simone Gresti, unico indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti. Di Andreea si sono perse le tracce sulle colline della Vallesina oltre un anno e mezzo fa. Le indagini preliminari sono agli sgoccioli, anche il tempo concesso dal gip per la seconda proroga si sta prosciugando. Entro ottobre servono novità, tracce, risposte concrete dagli esami irripetibili.

La mamma Georgeta Cruceanu è disperata. Una donna col cuore in mille pezzi. Una madre che non si capacita del nulla nel quale è stata inghiottita la sua unica figlia. Ieri mattina i carabinieri del comando provinciale di Ancona insieme all’associazione nazionale vigili del fuoco volontari-Coordinamento Marche si sono recati di nuovo a setacciare la zona attorno alla roulotte dove per l’ultima volta sarebbe stata vista viva Andreea. Hanno ispezionato campagne, anfratti, casolari dismessi. Controllato pozzi artesiani e i laghetti della zona al confine con Maiolati Spontini, Castelplanio e Poggio San Marcello. La zona è molto estesa, contraddistinta da fitta vegetazione, boschetti e persino bacini d’acqua. Non ci si arrende, sebbene siano passati troppi mesi.

Forse gli investigatori stanno battendo palmo a palmo zone già ispezionate nella speranza che la natura, seguendo il suo ciclo, possa restituire qualche traccia. O il corpo della povera ragazza. O magari sperano che sia cambiato qualcosa, per mano dell’uomo. Il sostituto procuratore Irene Bilotta, titolare del fascicolo sulla scomparsa di Andreea, non vuole lasciare nulla di intentato: il gip lo scorso 19 aprile aveva stabilito una seconda proroga delle indagini preliminari fino a ottobre. Il tempo stringe e se non emergeranno novità, il caso potrebbe venire chiuso senza la risposta alla domanda fondamentale di questo giallo: che fine ha fatto Andreea?