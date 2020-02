Scontro tra due auto nella strada che porta a Cupramontana: tre donne ferite

MONTE ROBERTO – Tre donne sono rimaste ferite nell'incidente avvenuto poco prima delle 10 in via Sant’Apollinare, la strada che dalla rotatoria sulla Sp 9 all’altezza dello svincolo della superstrada che porta verso Cupramontana.

Nel tratto tra la Ses e Gagliardini si sono scontrate una Fiat 500 L – condotta da una donna dio 50 anni di Serra de’ Conti con a bordo una donna di 43 anni di Arcevia – e una Fiat Punto condotta da una ragazza di Jesi di 25 anni.

La prima auto proveniva dalla rotatoria e, secondo una prima ricostruzione, stava svoltando a sinistra verso via del Lavoro mentre, dalla direzione opposta, stava sopraggiungendo l’altra macchina: inevitabile lo scontro.

Sul posto i mezzi di soccorso del 118, le ambulanze della CroceVerde di Jesi e di Cupramontana, i vigili del Fuoco – anche perché la Punto è alimentata a metano e occorreva metterla in sicurezza – i Carabinieri per rilievi e dinamica. E' intervenuta anche l'eliambulanza con il medico che ha aiutato la Croce Verde con le tre donne che per tutti gli eccertamenti del caso sono state portate all'ospedale Urbani di Jesi.

