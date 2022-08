MONSANO - Tragico incidente a Monsano: un centauro è morto a seguito di uno scontro frontale con un’auto. Si tratta di un uomo di 53 anni. Ferito lievemente il giovane automobilista. Lo schianto è avvenuto attorno alla mezzanotte in via Marche, nei pressi dell’ex Mercatone Uno.

Scontro con un'auto morto motociclista

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Tragico schianto in moto sulla Cesanense, muore a 47 anni: Dino Possanza lascia una bimba piccola

I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare il motociclista: inutile anche il tentativo prolungato di rianimarlo perché sono stati fatali i traumi riportati nell’impatto. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il centauro sarebbe stato centrato da una Bmw condotta da un 25enne che avrebbe invaso l’altra corsia e colpito in pieno la moto, facendo sbalzare il 53enne per diversi metri.

Strada chiusa al traffico

Un urto violentissimo, che non ha lasciato scampo al centauro. Sul posto, è intervenuto il 118 con l’automedica e la Croce Gialla di Chiaravalle che ha trasportato all’ospedale il giovane automobilista, sotto choc ma non grave. La strada è stata chiusa nel tratto interessato dal terribile incidente per agevolate i soccorsi e consentire i rilievi, ancora in corso.