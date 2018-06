Centauro travolto da un'auto all'incrocio con il parcheggio Brutta caduta, traumi e ferite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSANO - Scontro tra una moto e un'auto, centauro portato in ospedale. L'incidente poco prima delle 11,15 a Monsano davanti alla Casa del Commiato Santarelli di Monsano vicino al Mercatone Uno. Il centauro in sella alla sua Bmw che procedeva in direzione Chiaravalle-Jesi è stato travolto da una Lancia Yche usciva proprio dal parcheggio della Casa del Commiato: un brutto volo e diverse ferite con l'uomo che è stato soccorso dall'automedica del 118 e dalla Croce Rossa di Jesi che lo hanno portato poi per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette. Sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i vigili urbani.