MONSANO - Stanno per riaccendersi i canti, le melodie e i ricordi del Monsano Folk Festival, la rassegna internazionale di musica popolare originale e revival che quest’anno giunge alla 38esima edizione. Dal 5 al 20 agosto dodici concerti itineranti nell’arco di undici giornate per un’edizione straordinaria che celebra il mezzo secolo di vita de La Macina. Il gruppo di ricerca e canto popolare, fondato da Gastone Pietrucci e Giorgio Cellinese, ha dato vita al Monsano Folk festival e attraverso i concerti si restituiranno memoria e ricordi al gruppo.



La partenza



«Partiamo da Monsano dove tutto è iniziato – dice Gastone Pietrucci - sabato 5 agosto con due eventi: dalle 8 alle 9 si darà la sveglia a tutti i monsanesi con il suono insistente, travolgente della piccola pazza, indiavolata e coloratissima bandella recanatese dei Frati Eno-confortuali nella loro Serenata di sveglia ambulante e insistente “Apri ll’occhi ch’è dì”». Alle ore 9, nella Piazzetta Matteotti colazione per tutti. Poi, in Piazza dei Caduti alle 19, il Concerto del Ricordo e della Memoria con l’omaggio de La Macina a Telemaca Cagnoni Gori e Augusta Marcelli Bruschi in Rose d’amor. Domenica 6 agosto a Polverigi, il concerto (alle 21,30) nel Chiostro di Villa Nappi con il cantautore molisano Paolo Capodacqua, Gastone Pietrucci e Marco Gigli.



La trasmigrazione



Il festival trasmigra poi nel Maceratese, a Pievetorina (martedì 8 agosto ore 19) nel Parco Gianni Rodari, con la conferenza-concerto con Dario Aspesiani in World Music la con Lara Giancarli. Giovedì 10 agosto a Camerata Picena, nella suggestiva cornice della corte del Castello del Cassero (ore 21,30) si esibirà Sara Modigliani, accompagnata dalla chitarrista classica Sonia Maurer in “Piccola storia della canzone romana”. Venerdì 11 agosto a Serra de’ Conti in piazza Gramsci (alle ore 21,30) il duo napoletano Leggermente a sud presenta “Trasite dint’o cerchio”, musica popolare del Sud Italia: tammurriate, tarantelle, pizzica pizzica, villanelle, fusi con i ritmi mediterranei. Sabato 12 agosto, a Monsano in Piazza dei Caduti (ore 21,30) per il Concerto con Macina-Gang che tornano a esibirsi insieme. Domenica 13 agosto a Morro d’Alba in piazza Barcaroli (ore 21,30) gli Oneiric Folk in “Pop & Popular Things” con Gastone Pietrucci.



Nel Pesarese



Giovedì 17 agosto il festival si sposta nel pesarese a Novilara, Casolare “La rondinaia” (via Strada Cerreto, 4) dove alle 19 ci sarà il Concerto nel boschetto dal titolo “Dal Messico alle Marche” con la chitarrista cantante messicana Eréndira Diaz e il Gruppo Diantonia Trio. Venerdì 18 agosto il Festival si sposta nel fermano a Montegiorgio, all’Esterno del Chiostro di Sant’Agostino (ore 21,30) per il Concerto con Macina Quartet e Mugia Bellagamba in “La filandra è ‘na galera”. Sabato 19 agosto a Jesi nella Chiesa di San Bernardo (alle 19) Gastone Pietrucci-La Macina trio in “Il dovere della memoria. In ricordo di Armanda Animobono Mancini”, la grande voce della filanda jesina. Domenica 20 agosto, a Civitanova Marche in Piazza Bonvecchi (ex Abba) alle 22,30 La Macina e Luisa Ridolfi per un omaggio a Piero Cesanelli e Francesco Scarabicchi, con la partecipazione di Allì Caracciolo e Maria Novella Gobbi. Tutti i concerti sono a ingresso libero.