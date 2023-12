Maxi tamponamento sulla superstrada tra Jesi e Monsano: 9 feriti (tra cui una bambina). Grave un automobilista

MONSANO - Un automobilista in gravi condizioni e altri 8 finiti all’ospedale, tra cui una bambina. È il bilancio di un maxi tamponamento avvenuto sulla superstrada 76, tra gli svincoli di Jesi Est e Monsano, in direzione Ancona. Lo schianto, accaduto attorno alle 20,30, ha coinvolto 7 veicoli.

I soccorsi

Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con due automediche e diverse ambulanze, oltre ai vigili del fuoco di Jesi e alla Polizia Stradale che si è occupata anche della gestione del traffico, andato in tilt. Il tratto di strada interessato dall’incidente, infatti, è rimasto chiuso per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.

Nove feriti

Sono dunque 9 i feriti: la Croce Verde di Jesi ha portato all’ospedale di Torrette un automobilista in codice rosso. Versa in gravi condizioni. Un’altra ambulanza ha accompagnato al pronto soccorso di Jesi altre 5 persone, tra cui una bambina, tutti in codici gialli. Altri 3 pazienti sono stati trasportati a Torrette dalla Croce Gialla di Chiaravalle, in codice di media gravità.