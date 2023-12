Monsano, schianto nella notte tra due auto: tre persone all'ospedale

MONSANO - Tremendo schianto nella notte a Monsano: due le auto coinvolte e tre le persone finite all'ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in via Marche a Monsano per un incidente stradale tra due auto, la cui dinamenica è ancora la vaglio dei carabinieri. Tre le persone coinvolte tutte trasportate all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sul posto è intervenuta la squadra di Jesi che ha collaborato con il personale del 118 per estrarre i feriti e ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti.