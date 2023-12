MONSANO - Lutto in città e nel mondo della cultura per il professor Maurizio Burattini, 76 anni, ex insegnante di filosofia al liceo classico “Vittorio Emanuele II” e all’Istituto Magistrale Statale (oggi Liceo delle Scienze umane, ndr.). Burattini, stimato uomo di cultura, si è spento il giorno di Natale lasciando nel dolore la moglie Maria Luisa Rossetti, i figli Maria Chiara e Giovanni, il genero Cristian e la cognata Delia, i parenti e anche tantissimi ex colleghi insegnanti ed ex studenti, che lo ricordano con affetto e commozione.

Docente di elevato spessore umano e culturale, ha insegnato al liceo jesino dagli anni ’90 fino alla pensione. Battagliero nella difesa dei diritti del corpo docente, ha assistito a importanti trasformazioni nel mondo della scuola e ne è stato partecipe con mente critica e obbiettività, caratteristiche del suo tratto umano che si accompagnavano a una grande preparazione, solidità e consapevolezza del proprio ruolo. Un punto di riferimento per tanti. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Santarelli a Monsano. I funerali saranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa di San Francesco d’Assisi, poi l’ultimo viaggio al cimitero di Jesi dove il professore riposerà. La famiglia Burattini ha voluto onorare la memoria del professore con una raccolta fondi da devolvere alla Croce Rossa di Jesi e allo Iom.