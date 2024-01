Drammatico scontro tra due moto a Monsano: quattro feriti, portati tutti in codice rosso all'ospedale di Torrette

MONSANO - Incidente da brividi questa mattina attorno alle 11,30 in via Marche, all'incrocio con via Breccia, nei pressi dell'ex Mercatone Uno. Per cause in corso d'accertamento si sono scontrate 2 moto. Il bilancio è di 4 feriti, due uomini e due donne, portati tutti all'ospedale di Torrette in codice rosso: erano coscienti all'arrivo dei soccorritori. Più grave una donna che ha riportato traumi al volto ed è stata portata in sala emergenza a bordo dell'eliambulanza. Le due coppie sono state soccorse dai mezzi del 118, sul posto con l'automedica e la Croce Verde di Jesi. I rilievi sono affidati ai carabinieri.