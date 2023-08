Strada Statale 76 chiusa per un incidente: ecco in quale tratto. Dopo un'ora situazione risolta

Emergenza viabilità: sulla strada statale 76 “della Val D’Esino” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Umbria a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 28, in provincia di Ancona. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Operazione gestita con grande attenzione tanto che dopo nemmeno un'ora la carreggiata è stata riaperta con il veloce ritorno del traffico alla normalità.