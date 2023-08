ANCONA - Le canaline di scolo invase dai ciottoli trascinati dalle ultime piogge. La superficie del terreno completamente dissestata a rendere ancora più difficoltosa e pericolosa la discesa verso Mezzavalle, specie per i tanti improvvidi turisti che affrontano lo stradello con le infradito ai piedi. E gli infortuni, lungo l’estate, non sono mancati. Ma adesso alcuni habitué della spiaggia “wild” di Portonovo minacciano una raccolta firme da consegnare al Comune per sollecitare la messa in sicurezza del sentiero.

La manutenzione

Della manutenzione ordinaria se ne occupa la cooperativa sociale Atlante, che oltre ai parcheggi scambiatori e a valle ha in gestione anche alcuni servizi manutentivi della baia. Tra cui anche un monitoraggio base delle condizioni del sentiero per Mezzavalle. Si tratta, però, di piccoli interventi. «Dal ripristino delle staccionate cadute alla rimozione di detriti di poco conto» porta ad esempio il presidente della onlus, Riccardo Castriota. Ma niente a che vedere con la pulizia completa delle canaline. «Non possiamo mica prelevare i massi e portarli a monte – spiega – sarebbe uno sbancamento non autorizzato». Da regolamento dell’Ente Parco del Conero, infatti, tutto ciò che viene rimosso e portato in un altro luogo deve essere autorizzato. Però in questo modo il sentiero resta in condizioni disastrose. Ad ogni evento meteo di una certa intensità continuano ad essere trascinati nuovi e pesanti detriti in mezzo al passaggio. Insomma, una situazione diventata insostenibile anche per gli avventori più avvezzi al trekking impegnativo. «Serve un intervento strutturale – rimarca Castriota -, ma deve prevederlo il Comune in accordo con il Parco. Non certo noi».

Il restyling

Il sindaco Daniele Silvetti è certo: «Inaugureremo la prossima stagione estiva con lo stradello di Mezzavalle messo in sicurezza e l’apertura del camminamento pedonale dalla rotatoria a monte di Portonovo fino a valle». La timeline delle azioni da mettere a terra ha già fissato il primo step: «A settembre – assicura Silvetti – metteremo attorno a un tavolo tutti gli operatori della baia e cominceremo ad affrontare i vari aspetti delle opere da realizzare anche in via straordinaria».

I fondi Iti

Le risorse da utilizzare arrivano dai fondi Iti. La Regione, tramite questi finanziamenti, ha annunciato un progetto di restyling complessivo del valore di 5 milioni di euro. Di cui 3 per il recupero dell’edificio ex Mutilatini e gli altri due per la realizzazione del sentiero pedonale che dalla rotatoria a monte scende a valle. E a cui l’attuale sindaco Silvetti vuole aggiungere il rifacimento del sentiero di Mezzavalle. In un solo colpo tre opere che potrebbero finalmente dare un valore aggiunto a Portonovo.