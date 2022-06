Malori, liti e punture d'insetti: 60 interventi sanitari allo stadio per il concerto di Vasco

ANCONA - Al concerto di Vasco grande spiegamento di operatori sanitari e volontari del soccorso per intervenire in caso di necessità tra la folla. E sono stati 60 gli interventi che hanno impegnato gli 80 volontari presenti, i 6 medici ed i 10 infermieri allo stadio Del Conero fino a mezzanotte e mezza: punture di insetti con relativa preoccupazione per choc anafilattici, diversi malori causati dal caldo eccessivo e dalle ore sotto il sole, un ragazzo è stato soccorso per una spalla lussata mentre un intervento è stato registrato durante una lite tra due persone. Davanti allo stadio 10 ambulanze ed il quad sanitario.

Ultimo aggiornamento: 15:15

