Vasco saluta le Marche: «Evviva, abbiamo espugnato Ancona». Al concerto anche il calciatore Massimo Ambrosini

ANCONA - Il komandante saluta le Marche con un video al termine di un concerto straordinario, un percorso di vita tratteggiato dai brani più celebri della sua ultra quarantennale carriera. Vasco Rossi esce dallo stadio, scortato ma con l'adrenalina a mille: «Evviva! Abbiamo espugnato Ancona». E poi intona il famoso brano di Eduardo De Crescenzo "Ancora", ovviamente mettendo al suo posto "Ancona": «Ancona... Ancona... perchè io da quella sera...». L'ascensore si chiude, la storia instagram finisce. Ma le emozioni allo stadio Del Conero sono tutte nei ricordi dei 33mila fans accorsi da tutta Italia.

Il calciatore Massimo Ambrosini allo stadio

Allo stadio, zona prato c'è anche il calciatore pesarese Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan. Non è voluto mancare all'appuntamento con il concerto di Vasco assieme alla moglie Paola e al figlio Alessandro. E Ambrosini apre la scatola dei ricordi: «Rammento perfettamente quando nel 1991 con mia mamma e mia sorella venimmo ad Ancona al concerto di Claudio Baglioni. Adesso, con mamma e papà, mio figlio ha esordito nello stesso posto al concerto di Vasco. Senza parole...». Proprio come uno dei brani più famosi del Blasco.

