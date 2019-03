Malore fatale muore a 19 anni: l'annuncio choc della mamma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Un 19enne osimano trovato morto in una strada di Bologna. La terribile scoperta ieri mattina da parte della polizia del capoluogo emiliano, dal quale giungono ancora informazioni frammentarie. Di certo si sa che il 19enne, Daniel Catarinangeli, era nativo di Osimo, dove ha abitato per anni nella frazione di San Biagio. È qui che è cresciuto formando la cerchia degli amici più stretti. Poi si era trasferito con la mamma ad Offagna dopo la separazione dei suoi genitori, e infine da qualche tempo a Bologna. A quanto pare il giovane era andato a trovare il padre, trasferitosi in Danimarca, ed era appena rientrato in Italia. Poi però il destino per lui ha riservato il finale più tragico.