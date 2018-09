Infortunio sul lavoro operaio cade dal muletto e perde sangue. E' grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI SPONTINI - Un infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi allo stabilimento di “Paoloni batterie” in via Clementina nord 95, a Moie. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che un operaio di una ditta esterna che collabora con l’azienda, sia caduto da un muletto in movimento e abbia riportato una ferita all’avambraccio e al gomito. Ha perso molto sangue. È stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri, l’automedica e l’ambulanza della Croce verde di Jesi.