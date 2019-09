Tentano la truffa dei generatori: non ci casca e chiama i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Hanno cercato di piazzare dei generatori di corrente, probabilmente contraffatti o privi dei requisiti di sicurezza, ma sono stati scoperti. Il potenziale acquirente, sentendo puzza di bruciato, li ha respinti e poi ha avvertito i carabinieri. Ora è caccia ai quattro uomini che si sono allontanati a bordo di due Jeep da una stazione di servizio della statale 16, nel territorio di Loreto. A bordo ci sono sospetti malviventi che hanno provato a mettere a segno la truffa del generatore, vecchia come il mondo.Si avvicinano alle vittime, fingendosi liberi professionisti o dipendenti di ditte specializzate, e propongono a prezzi stracciati generatori di corrente. Un modus operandi diffuso: prendono di mira soprattutto i luoghi colpiti da recenti emergenze maltempo. In molti casi le forze dell’ordine hanno scoperto che i generatori non erano a norma, privi dei requisiti previsti dall’Unione Europea e venivano rivenduti a cifre esorbitanti rispetto al reale valore.