Loreto raddoppia: arriva Mattarella e il Giubileo durerà un anno in più

LORETO - Nel giorno della Festa dell’Assunzione, la città mariana per antonomasia festeggia due grandi notizie. Da una parte la proroga di un anno del Giubileo Lauretano e dall’altra l’arrivo in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la festa patronale dell’8 settembre prossimo. Un Ferragosto indimenticabile per Loreto quello appena trascorso, che ha portato in dote due regali preziosi, che avranno risvolti non solo simbolici.

Il rinnovo del Giubileo, che non terminerà il prossimo 10 dicembre come previsto inizialmente ma il 10 dicembre 2021, è stato chiesto dalla Delegazione Pontificia di Loreto con una missiva inviata alla Santa Sede lo scorso giugno per recuperare tutti i mesi persi per il lockdown, che ha costretto ad annullare eventi e celebrazioni. Con la pandemia il cartellone e il flusso di pellegrini alla Basilica di Loreto si sono quasi azzerati.



Ora il turismo religioso, che traina l’economia cittadina, sta lentamente cercando di risollevarsi, ma per vivere appieno un evento storico e raro come il Giubileo Lauretano, concesso per il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto quale protettrice degli aviatori e di chi vola, monsignor Fabio Dal Cin ha chiesto a Papa Francesco di prorogare la scadenza. E dalla Santa Sede è arrivato ora il via libera, ufficializzato dallo stesso Dal Cin venerdì sera al termine della recita del rosario con un video diffuso sul web. Tutti gli eventi annullati per il Covid saranno dunque rinviati al 2021, anno durante il quale il Santuario di Loreto con la sua Santa Casa di Nazareth saranno l’unica destinazione giubilare al mondo, con migliaia di pellegrini previsti in visita per ricevere l’indulgenza.

La notizia era nell’aria, tanto che la giunta regionale già il mese scorso aveva previsto un contributo di 73mila euro per il Comune di Loreto per la riqualificazione delle attività e dei servizi di accoglienza del turismo religioso in occasione del Giubileo. Nella delibera della giunta Ceriscioli spiegava, infatti, che l’ipotesi che il Papa prorogasse al 2021 il Giubileo Lauretano «è molto plausibile», con «moltissimi segnali che vanno in questa direzione» e ciò «rappresenterebbe per Loreto e dintorni una rinascita dopo lunghi mesi di oblio». E a distanza di due settimane ecco la conferma ufficiale del Delegato Pontificio. Ma se per questo annuncio era solo questione di giorni, il secondo è arrivato a sorpresa. A darlo il sindaco uscente Paolo Niccoletti dalla propria pagina Facebook: «Siamo lieti di comunicate - ha scritto a Ferragosto il primo cittadino - che il prossimo 8 settembre, in occasione della Festa della Natività di Maria, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella verrà in vista a Loreto».

Non è stato ancora annunciato il programma della cerimonia, ma di certo il Presidente Mattarella parteciperà alla funzione religiosa e arricchirà i giorni della festa patronale, che il Comune ha dovuto ridimensionare per le norme anti-Covid. Insomma, i lauretani non potranno festeggiare con la tradizionale Corsa del Drappo e la sfida a cavallo tra rioni, annullata lungo la salita di Montereale, ma potranno rallegrarsi dell’arrivo di Mattarella, che da una città simbolo delle Marche lancerà un messaggio di sostegno a una terra colpita prima dal sisma e ora dalla crisi economica post-Covid.

