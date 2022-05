Regina Elisabetta, per il Giubileo di Platino si prevedono tutti gli eredi al trono sul balcone

Manca poco al Giubileo di Platino della Regina e i londinesi sono entusiasti soprattutto quando hanno scoperto che l'ultimo giorno Sua Maestà sarà sul balcone di Buckingham Palace insieme ai suoi tre eredi, i principi Carlo, William e George. Come sottolinea il Mirror «La 96enne vuole che il mondo veda il battito cardiaco della sua famiglia e il futuro della monarchia» mentre chiuderanno il People's Pageant domenica prossima. Sono in atto piani per far apparire la famiglia sul balcone intorno alle 17:00 davanti a una folla di 10.000 persone radunata su The Mall, con altri milioni di persone che guardano la TV.

APPROFONDIMENTI LO SCOOP Regina Elisabetta, impeccabile come Diana davanti ai fotografi:...

Anche le future regine Camilla e Kate si uniranno ai loro mariti Charles e William sul balcone. Oltre al loro figlio George, di otto anni, potrebbero apparire anche gli altri figli di William e Kate, la principessa Charlotte, sette anni, e il principe Louis di quattro anni.

My London sottolinea che potrebbero esserci anche altri membri della famiglia reale, tra cui la principessa Anna, il conte e la contessa di Wessex e i loro figli, Louise, 18 e James, 14, e le figlie del principe Andrea, le principesse Beatrice ed Eugenie.

Una fonte reale ha detto a The Mirror: «Sua Maestà invierà un forte messaggio al mondo, che nonostante le prove e le tribolazioni della famiglia negli ultimi anni, i vertici sono uniti nell'andare avanti con il lavoro, condividendo il suo senso del dovere e la dedizione al servizio del popolo di questo paese e del Commonwealth».

I festeggiamenti inizieranno alle 11:00 di giovedì 2 giugno, con Trooping the Colour e un flypast della RAF. La parata, che coinvolgerà più di 1.000 soldati e centinaia di cavalli, avrà inizio e terminerà a Buckingham Palace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA