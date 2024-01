Ancona, mamma complice suo malgrado. Vede tornare a casa il figlio con la polizia e getta la droga (di lui) dal balcone

ANCONA - Madre complice, suo malgrado. Vede tornare a casa il figlio con la polizia e getta la droga (di lui) dal balcone. I poliziotti di Ancona durante un normale servizio di controllo del territorio hanno notato alcuni giovani che, alla loro vista, assumevano un atteggiamento sospetto, cercando di allontanarsi frettolosamente per eludere un eventuale controllo. Questi però venivano fermati dagli agenti e, nel frangente, uno dei giovani cercava di disfarsi di due involucri di cellophane contenente sostanza stupefacente di tipo "hashish" che veniva immediatamente raccolta dai poliziotti. Identificato e controllato, il giovane, italiano di circa 19 anni, veniva trovato in possesso di ulteriore sostanza stupefacente celata all'interno del giubbino che indossava. Il giovane inoltre, alle domande, riferiva di avere altra droga occultata nella sua abitazione, nella quale viveva con la madre.

La svolta



Arrivati a casa, il ragazzo ha indicato loro il luogo dove aveva nascosto la sostanza stupefacente, all'interno di un armadio nella sua camera da letto.

Il controllo però dava esito negativo. Il giovane si mostrava abbastanza stupito agli occhi dei poliziotti e, nel frangente la madre del giovane, presente fin dal momento dell'arrivo dei poliziotti in casa, appariva fin da subito con un atteggiamento nervoso e circospetto. Ai poliziotti non sfuggiva il nervosismo della donna e, grazie ad un'attenta osservazione dell'atteggiamento della stessa, sono riusciti ad individuare il luogo dove la donna aveva gettato la droga: il giardino dell'abitazione, suddivisa in più involucri e verosimilmente lanciata dalla donna dal balconcino dell'abitazione. Per entrambi è scattato il deferimento in Questura.