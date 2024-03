URBINO - L'hanno fatto uscire dal balcone di casa per poi calarlo con un'autoscala. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Salvemini ad Urbino, per soccorrere un uomo che necessitava di un ricovero e non poteva essere trasportato a mano lungo le scale, dal terzo piano del suo appartamento.

Barella speciale

La squadra VVF ha effettuato la manovra con l'autoscala ed una barella speciale per poter estrarre e calare la persona soccorsa dal balcone della sua abitazione fino all’ambulanza in strada con il personale del 118 di Urbino per il trasporto in ospedale.