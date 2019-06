Il regalo di Papa Francesco a Loreto: «Giubileo per tutti i pellegrini»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - «Papa Francesco ha concesso il Giubileo Lauretano per i tutti i viaggiatori in aereo, militari e civili, e per tutti coloro che giungeranno pellegrini al Santuario della Santa Casa da ogni parte del mondo». Lo ha annunciato il Delegato pontificio Fabio Dal Cin in occasione della cerimonia che ha sancito l’intesa tecnica tra la Delegazione per il Santuario della Santa Casa e l’Aeronautica Militare Italiana, finalizzata al coordinamento e alla promozione di eventi per il 2020, anno centenario dalla proclamazione della Madonna di Loreto, Patrona dei viaggiatori in aereo. La Beata Vergine Lauretana venne ufficialmente proclamata patrona dell’aviazione da Papa Benedetto XV nel 1920.La cerimonia è stata presieduta da Dal Cin e dal comandante del Centro formazione Aviation English di Loreto, colonnello Davide Salerno. Hanno partecipato l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Moreno Pieroni, il sindaco di Loreto, Paolo Niccoletti, e rappresentanti dell’Associazione Arma Aeronautica Marche, dell’Associazione Arma Aeronautica Loreto e dell’Avioclub di Ancona.