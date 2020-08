Urbania, schianto frontale tra due auto sul ponte del Barco: muore sul colpo l'ex titolare di una pizzeria

URBANIA - La Fiat 500, schiacciata sul guard rail, era irriconoscibile. Un ammasso di lamiere, senza più senso, sulla strada che da Urbania va a Sant’Angelo in Vado, la 73 bis, all’altezza del ponte del Barco. Erano da poco passate le 12.

Al volante c’era Luigino Balducci, 73 anni, ex titolare di una pizzeria in piazza, molto conosciuto nella zona: è morto sul colpo dopo lo schianto frontale contro una Fiat Bravo. Impatto violento: l’auto colpita ha rotto il semiasse. L’altra conducente, una 47enne di Sestino, è stata portata in ospedale sotto choc ma le sue condizioni sono apparse buone.

