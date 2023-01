Incendio in un appartamento a Loreto: i proprietari sono fuori, muoiono un cane e un gatto

LORETO – Un cane e un gatto sono morti in un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento in via Pavarotti, a Loreto poco dopo le 14. A trovare i cadaveri dei due animali sono stati i vigili del fuoco, allertati dai residenti: i proprietari, infatti, non erano in casa. Una volta arrivati sul luogo dell'emergenza, i pompieri hanno forzato la porta e hanno rinvenuto il cane e il gatto ormai senza vita: probabilmente sono morti intossicati per via del fumo che si è sprigionato nel rogo. All'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Osimo l'incendio era già spento, dunque è stata necessaria solo un'attività di messa in sicurezza dell'appartamento. Ingenti i danni.