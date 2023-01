FALCONARA - Una storia paradossale, quella che ha visto come protagonista una venticinquenne di Ancona. La ragazza, non nuova a simili performance, aveva aperto lo sportello dell’auto di proprietà di un uomo, anch’egli di Ancona, parcheggiata a Falconara lungo la via Flaminia per arraffare quanto c’era nella macchina.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Brucia l'alt e scappa in moto: inseguimento da film. Preso dai vigili il giorno dopo

Muore improvvisamente all'ospedale di Ascoli Piceno: addio a Quinto Silvestri, aveva 57 anni

C’era solo un pacchetto di sigari lasciati dal proprietario sul sedile passeggero: la ragazza li ha rubati e si era dileguata in pochi attimi. Quando l’uomo è tornato al parcheggio in via Flaminia a riprendere la sua auto si è subito accorto che lo sportello era stato aperto e ha notato la mancanza delle confezioni di sigari. Non ci ha pensato due volte e si è quindi subito rivolto ai carabinieri della vicina tenenza di Falconara per denunciare l’accaduto e il furto. Sta di fatto che dentro l’automobile il proprietario si è accorto dopo poco tempo che c’era anche un telefono cellulare che non era di sua proprietà. Nel frattempo la venticinquenne autrice del furto si è accorta di non avere più con sé il cellulare e anche lei si è rivolta ai carabinieri per denunciarne la scomparsa, totalmente ignara del fatto che lo avesse smarrito proprio all’interno dell’abitacolo dell’automobile che aveva aperto per sottrarre i sigari. Non ci è voluto molto ai militari della tenenza di Falconara, guidati dal tenente Giuseppe Esposito, a ricostruire quanto accaduto e a denunciare la giovane.