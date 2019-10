L'ex lo va a trovare a casa e scoppia una lite Donna si sente male

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - L’ex marito va a farle visita e scoppia una lite al termine della quale la donna, spaventata, si è sentita male. Sono dovuti intervenire i carabinieri e il 118, in un appartamento di via Sanzio giovedì sera, per riportare la calma. Lei è stata portata in ospedale in stato di agitazione.