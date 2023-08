SENIGALLIA - Svuotata una cassaforte e rubati gioielli per 25mila euro. E’ accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì a Borgo Passera. Tre le case visitate e qualche giorno prima, il sabato, i ladri erano stati nella stessa frazione in un’altra abitazione. E’ successo sempre in Strada della Passera, la via principale che attraversa il borgo.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Ancona, a 12 anni scopre un ladro dentro casa, mette in salvo i nonni e lo fa arrestare

«Un lupo!». Il video del bambino sorpreso dall'animale in strada don Sturzo a Osimo diventa virale

«Ero uscito a pranzo poco prima delle 13 – racconta il proprietario della casa svaligiata – e verso le 15 mi ha chiamato la polizia per avvisarmi del furto. Prima di venire da me i ladri erano stati nella casa che era di mia suocera, dove hanno preso qualcosa, e dopo hanno tentato da mio cognato che però rientrando si è accorto e non hanno fatto in tempo. Lui ha chiamato la polizia».

L’irruzione

Nella prima casa sono entrati forzando una finestra da cui si accede ad uno sgabuzzino. Lì hanno trovato anche una scala appoggiata, utilizzata probabilmente per fare entrare gli altri complici. La porta era chiusa dall’esterno così l’hanno sfondata. Le abitazioni sono confinanti e per arrivare a quella con la cassaforte hanno buttato giù altre due porte. «L’allarme non c’è ma prima di andare via chiudiamo a chiave tutte le porte per isolare le stanze – prosegue la vittima -. Hanno messo tutto per aria, cercavano la chiave della cassaforte che hanno trovato e sono riusciti ad aprirla. Hanno frugato pure dentro al camino tra la cenere. Ci hanno portato via tutto, i nostri ricordi. Il valore? Sui 25mila euro. Mi sono sentito violentato». Hanno proseguito a casa del cognato, di fianco, ma al suo ritorno hanno dovuto interrompere il lavoro.

Gli altri raid

Il sabato precedente sempre in Strada della Passera sono stati in un’altra casa, verso le 21 quando non c’era nessuno. Qui sono intervenuti i carabinieri. «Dei bambini li hanno visti – racconta una residente -. Erano due incappucciati. Uno cercava di sfondare la porta con una busta in mano. Poi hanno visto accendere le luci dentro casa. Sono corsi ad avvisare i ragazzi più grandi ma non gli hanno creduto». Una bambina è andata a chiamare la madre ma ormai erano già andati via mentre uno dei ragazzini li ha visti uscire dalla piazzetta sul retro, utilizzata come parcheggio, ma preso dal panico è scappato e non ha visto con che auto siano fuggiti. Essendo incappucciati i residenti hanno pensato a dei professionisti. Sull’episodio di sabato indagano i carabinieri mentre per quello di martedì la polizia. Dopo Scapezzano, quindi, è stata la volta di Borgo Passera. In questi giorni, inoltre, a parte le biciclette che non trovano tregua, si sono registrati anche furti di marmitte catalitiche alle automobili in sosta.