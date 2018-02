Intossicati dal fumo del camino: coniugi finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOCORVARO - Il camino acceso per combattere il freddo e la neve, che fuori ha imbiancato paese e paesaggio di Sassocorvaro, si è trasformato in un’insidia per una coppia di anziani soccorsa ieri all’ora di pranzo dal personale del 118 e dai vigili del fuoco.A causa di problemi alla canna fumaria, probabilmente mal funzionante o eccessivamente sporca, i due coniugi intorno alle 12.30 si sono sentiti male per le esalazioni del monossido di carbonio provenienti appunto dal camino. Per fortuna qualcuno è riuscito a chiamare i soccorsi che sono giunti sul luogo nonostante la difficile viabilità. A causa del principio di intossicazione la coppia è stata portata in ambulanza all’ospedale di Urbino per controlli e accertamenti ma non risulta che i due siano in condizioni gravi. La squadra dei vigili del fuoco ha spento il camino, aperto le finestre e disperso il monossido. Nessun problema per l’abitazione situata nel centro del paese ma sarà necessario intervenire sulla canna fumaria.