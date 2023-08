OSIMO - Ancora segnalazioni di lupi in centro città. Alla vigilia di Ferragosto un automobilista salendo via don Sturzo, poco prima di imboccare via Guazzatore, in tarda serata, ha notato a bordo strada un lupo. Nel video girato sui social si sente la voce di un bimbo che dall’auto esclama sorpreso: «Un lupo!». La vettura si ferma per immortalare l’animale che si allontana verso le villette della zona, poi torna indietro e attraversa la strada di fronte alla vettura, con la camera che lo riprende a pochissimi metri, confermando che non era proprio un lupo solitario. D’altronde nella sottostante zona di campagna del Pignocco erano stati già segnalati altri passaggi di lupo vicino alle abitazioni. Evidentemente sono saliti di notte fino in città. Episodi simili in passato nei centri abitati di Abbadia, Casenuove, San Paterniano ma anche a Castelfidardo.