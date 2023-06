ARCEVIA - Il sindaco di Arcevia chiede la convocazione di un tavolo, con gli enti preposti, per affrontare con urgenza il problema dei cinghiali. «Ce li siamo ritrovati anche sul Corso – lamenta il sindaco Dario Perticaroli – girano nei luoghi abitati indisturbati e non va bene. La presenza dei lupi, che è minore ma c’è, è poi una diretta conseguenza dei cinghiali che seguono per cacciarli».

Il Comune di Arcevia è reduce dal riuscitissimo evento Modex, un’esercitazione internazionale di Protezione civile che ha dato grande lavoro alle attività con l’auspicio che sia da richiamo turistico. In quest’ottica c’è da risolvere il problema dei cinghiali. «Ho scritto all’Ente parco perché si prendano dei provvedimenti urgenti – prosegue il sindaco - poi invito anche la Regione a venire qui a vedere la situazione perché è necessario intervenire per affrontarla e trovare una soluzione tutti insieme, intorno ad un tavolo». La gente ha paura ad uscire di casa con i propri cani la sera e lo stesso accade a Senigallia dove i timori ci sono anche di giorno.

Il caso del lupo

E’ di lunedì la segnalazione di un cane azzannato e ucciso a Scapezzano in via Profondi Caldesi da un lupo. Si chiamava Otto, era un Jack Russel, e di lui i proprietari hanno trovato solo una zampa. E’ accaduto alle 14.30 all’interno di una recinzione privata. Più volte nella via sono stati avvistati i lupi. «Otto era nel cortile di casa – racconta Stefano Rossetti, esperto che sta conducendo una ricerca –, la figlia dei vicini di casa ha visto scappare un lupo e del cane è stata ritrovata solo una zampa. All’interno della riserva cittadina, che fiancheggia Senigallia, c’è una famiglia di tre lupi, di cui due si vedono girare in questi giorni. Sto raccogliendo materiale di predazioni da parte dei lupi di cani e animali da cortile, documentate. E’ una raccolta a livello nazionale – annuncia - che sarà poi trasmessa al Ministero». E’ un tema che divide e al tempo stesso preoccupa.