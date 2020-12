Pesaro, all'ospedale marito e moglie intossicati dai fumi del camino difettoso

Paura per un’anziana coppia che è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore dove aver inalato i fumi del camino che avevano invaso la cantinetta. E’ successo a Colombarone. Le esalazioni del monossido di carbonio provenivano dal camino installato nel garage dell’abitazione adibito a tavernetta. Il monossido di carbonio è un gas tossico per l’organismo umano.Quando è stato dato l’allarme sul posto sono arrivate l'ambulanza dei sanitari del 118, una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale. I due coniugi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all’ospedale. Per quanto riguarda le condizioni di marito e moglie sono entrambi sottoposti a terapia con l’ossigeno.

